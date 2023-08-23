〈財報〉削減成本 精簡庫存 柯爾百貨上季獲利超出預期

柯爾百貨公司 (Kohl"s Corp)(KSS-US) 周三 (23 日) 發布的上季獲利超出預期。庫存減少、成本降低和折扣減少幫助這家百貨公司連鎖店應對全面的零售放緩。

Kohl"s 股價周二 (22 日) 下跌超過 10%，但在周三盤前交易上漲 2%，因為該公司與同行百貨公司業者梅西百貨 (Macy"s)(M-US) 都維持 2023 年財測不變。

在新任 CEO 金斯伯里 (Tom Kingsbury) 領導下，該公司正處於轉虧為盈的階段，他將精簡庫存和針對性折扣作為首要任務。

金斯伯里表示：「我們的許多戰略努力才剛開始，預計這些努力將在今年下半年逐步發揮效用，在 2024 年及以後更是如此。」

由於 Kohl"s 進行庫存清理，本季庫存下降 14%，導致毛利率下降 61 個基點。

Insider Intelligence 分析師史坦博爾 (Zak Stambor) 表示：「該公司成功出售更多過剩庫存並減少了開支，這有助於其業績超出預期。」

在進入下半年、包括關鍵的假日消費季節之際，零售商正試圖利用正確的產品組合來保持庫存平衡。

史坦博爾表示：「雖然柯爾百貨仍處於轉虧為盈計劃的初期階段，但它似乎正在朝著正確的方向前進。」

截至 7 月 29 日的第 2 季該公司每股獲利 52 美分，高於分析師預期的 22 美分。

不過，根據 Refinitiv IBES 數據，與分析師預期的 4.43% 降幅相比，可比銷售額降幅 5% 仍超出預期。

該零售商維持 2023 財年每股獲利 2.1 至 2.7 美元的預期不變，淨銷售額下降 2% 至 4%。