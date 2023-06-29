美券商列三大利多 調升Netflix目標價

美國券商 Oppenheimer 周三 (28 日) 上調 Netflix 目標價，主張該公司打擊寄生帳戶和其他有利因素提振其信心，令 Netflix 當日股價大漲，成 S&P 500 指數中表現第三好的公司。

分析師 Jason Helfstein 將 Netflix 目標價自 450 美元上調至 500 美元，並維持該股「優於市場表現」的評級，他認為該公司打擊寄生戶的舉措將會讓實際訂閱人數增加。

Netflix (NFLX-US) 周三上漲 12.76 美元或 3.06%，收每股 429.84 美元，盤後續揚。該股今年迄今已上漲近 46%。

除此之外，該分析師還舉出其他股價利多，包括編劇罷工。美國作家協會要求提高工資和更嚴格的工作保障，導致許多電視節目已停止製作。

Helfstein 表示：「編劇延長罷工將擾亂返校電視節目的製作日程，可能會有更多用戶轉向觀看 Netflix，因為 Netflix 累積大量的內容庫以及國際內容，因此不受該罷工行動的衝擊。」因此，在美國編劇持續罷工下，電視觀眾可能因無法收看自己喜歡的節目，轉向登錄 Netflix 觀看其他節目。

Helfstein 對該公司推出較低價位的廣告支援版訂閱方案也充滿信心，認為該方案可加速用戶增長，同時減緩用戶流失。