降價減少庫存之際 傳特斯拉德國廠減少產能目標

根據《Business Insider》引用內部文件和匿名消息人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 德國廠在 3 月達到每周 5000 輛的產量目標後，將生產目標在 7 月和 8 月下修至每周​​ 4350 輛，並計畫進一步減少。

這家美國汽車製造商 3 月底在社交媒體平台 X 上發布消息指出，位於柏林附近的工廠每周產量達到 5000 輛，但不願透露姓名的工人指出，這只是瞬最高產量，從那時之後，平均產量就低得多。

特斯拉 6 月表示，其雇用的臨時工數量比開始時少，因為不再需要他們，生產目標已步入正軌。

《Business Insider》根據特斯拉內部工作流程軟體的圖片顯示，這家美國電動車製造商已將 7 月和 8 月的目標調降至每天 870 輛。

即使這個目標也並非總是能夠實現。根據報導發布的軟體圖片，7 月 25 日僅生產 692 輛，7 月 28 日生產了 806 輛汽車。

文章引述該廠未透露姓名的工人的話說，內部目標已進一步下修至每天 750 輛，每周產量不到 4000 輛。

自去年年底以來，特斯拉已在美國、中國和其他市場多次調降價格，並增加折扣和其他激勵措施以減少庫存，以應對競爭和經濟不確定性。

特斯拉 7 月宣布，計劃將德國廠的產能擴大到每年 100 萬輛，但沒有提供時間表，目前也拒絕評論該廠何時能達到每周 6000 輛產能。

《Business Insider》報導，特斯拉產量在 2 月下旬達到每周 4000 輛，但之後產量就似乎開始放緩。