〈瑞昱法說〉Q3市場需求持平 電信標案最快Q4貢獻

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (4) 日召開法說會，副總黃依瑋表示，第三季市場需求大致與上季相似，整體下半年會優於上半年，市場也普遍預估全球電信標案將在第三季開標，第四季開始拉貨，期待電信標案恢復正軌後，將對全年業績有正面助益。

黃依瑋指出，現階段全球經濟仍難預測，終端市場需求雖有復甦，但訂單能見度仍有限，因此第三季延續審慎態度。

細分各產品線，瑞昱 PC 乙太網隨著客戶庫存緩解，第二季訂單增加，除客戶回補庫存外，有些客戶也為第三季需求提前拉貨，利用海運代替空運減少運輸成本，且由於 PC 需求比原預期來的溫和，2.5G 乙太網採用不如預期。

不過，市場對更高速乙太網需求明顯，因為更快連線對 AI 應用普及至關重要，第二季起已有 PC 主機板客戶開始驗證 5G 乙太網解決方案，至於消費性、網通乙太網需求依舊疲軟，長期來看，Multi-Gigabit 乙太網將同時推動 PC 與非 PC 乙太網業務成長。

交換器業務則與全球網路基礎建設有正相關，第二季表現持續疲軟，目前看起來第三季與第二季大同小異，待第三季電信開標後、待第四季才會拉貨，市場也預期電信標案明年回溫，尤其 2.5G、10GPHY Multi-Gigabit 交換器需求將會明顯提升，屆時才能搭配 10G PON 與 Wi-Fi 7 性能。

黃依瑋強調，儘管瑞昱交換器沒有進入資料中心、AI 伺服器等 Terabit 超高寬頻等市場，但公司也提供管理型交換器解決方案，可強化雲端與裝置端的連結，提供客戶任意設定用戶端口與配置網路，甚至管控資料使用權限等。

Wi-Fi 方面，黃依瑋補充，第二季消費性與 PC 市場都有成長，其中，消費性訂單本來期望 618 而提早拉貨，但銷售期望仍落空，PC/NB 市場儘管表現平平，不過有些客戶第二季提早拉貨，以確保庫存水位健康；網通在 Wi-Fi 需求相對溫和，與交換器情況一致。

就規格來看，黃依瑋預期，今年 Wi-Fi 6 還是各類裝置首選，今年底在 PC 滲透率達 7 成，路由器滲透率約 6 成，瑞昱 Wi-Fi 7 產品將今年底、明年初出來，瞄準高階 PC 與路由器。

Audio codec 也與 PC 出貨量呈現正相關，儘管第二季有看到 PC 相關急單，但市場今年初原預估 PC 出貨量年減 10%，但目前看起來，市場共識似乎再調降至年減 15%，約 2.5 億台，明年則期望有小幅成長，約年增 3%，不過瑞昱 Audio Codec 在非 PC 市場如遊戲機與手機有斬獲，甚至具有 AI 降噪功能也切入汽車應用。

電視第二季表現優於正常水準，主要是來自電視產業對面板價格上漲的提前拉貨，市場預估今年電視出貨量約 1.95-2 億台，較去年持平或小幅成長，按區域來分，中國、東南亞與歐洲需求較遲緩，美、印相對強勁，瑞昱持續提高市佔率，超越市場平均表現。