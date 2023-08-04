〈瑞昱法說〉PC急單挹注 Q2純益季增45%賺逾半股本

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (4) 日召開法說會，並公佈第二季財報，受惠 PC 急單挹注，稅後純益達 26.07 億元，季增 45.4%，年減 44.3%，每股稅後純益 5.08，為同期第三高，賺逾半個股本，累計上半年達 8.58 元。

瑞昱第二季營收 262.91 億元，季增 34%，年減 13.8%，毛利率 41.7%，季減 1.4 個百分點，年減 8.5 個百分點，營益率 8%，季增 0.8 個百分點，年減 7.1 個百分點，稅後純益 26.07 億元，季增 45.4%，年減 44.3%，每股稅後純益 5.08 元。

瑞昱上半年營收 459.16 億元，年減 23.8%，毛利率 42.33%，年減 8.94 個百分點，營益率 7.64%，年減 8.82 個百分點，稅後純益 44 億元，年減 55.39%，每股稅後純益 8.58 元。

截至第二季為止，瑞昱庫存週轉天數 133 天，較上季 210 天明顯下降，存貨淨額 185 億元，季減 3%，預期第三季將持續下降；針對毛利率，副總黃依瑋坦言，去年下半年起受提列庫存呆滯損失影響，毛利率顯著下滑，但隨著庫存逐步改善，影響將在第三季度後明顯改善，也會朝更優質的產品組合改善。

以應用區分，黃依瑋表示，第二季 PC 與非 PC 的營收比重分別為 32%、68%，PC 營收比重連兩個季度增加，主要因 PC 市場復甦優於網通市場。