〈瑞昱法說〉PC今年難有旺季效應 明年將迎換機潮

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (4) 日召開法說會，副總黃依瑋表示，由於上季 PC 業務表現強勁，第三季成長力道恐難與往年的旺季效應比擬，不過，明年隨著疫情期間換機的消費者以及最新 Windows12 推出，將帶動 PC 換機潮動能。

黃依瑋表示，現階段看 PC 庫存已經落底，甚至有客戶開始回補庫存，整體庫存水位優於網通業務，下半年 PC 業務也會持續成長，並優於上半年。

針對 PC 換機潮，黃依瑋坦言，其實沒有固定的換機規則，但全球在 COVID-19 三年期間，每年 PC 出貨量皆達 3-3.5 億台，比往年出貨量多出 5000 萬至 1 億台，依據消費者使用周期 3-5 年推算，明年起將進入更新週期，加上 Windows12 推出，也將挹注換機動能。

黃依瑋引用研調機構指出，年初市場普遍預估今年 PC 出貨量年減 10%，但目前市場共識似乎再調降至年減 15%、約 2.5 億台，明年期望有小幅成長，約年增 3%。

至於 AI，黃依瑋強調，瑞昱的晶片解決方案到處都有 AI，包括電視晶片、汽車通訊、Audio Codec、路由器，再到相機都有植入 AI 技術，根據客戶不同情境，滿足不同需求。