搶便宜機票看過來！這4條航線台幣千元有找

隨著機票價格飆漲，搶便宜機票成為今年旅人的重要課題，全球數位旅遊平台 Agoda 今 (23) 日公布平台上最便宜航線統計，在上萬條航線中，目前全球最便宜航線是吉隆坡飛往新加坡僅需新台幣 372 元，合計有 4 條航線要價千元台幣有找，而台灣出發最便宜的機票則是台北飛往馬尼拉僅 1178 元。

圖表：Agoda 提供。

Agoda 自 2019 年推出航班預訂以來，現有 13 萬個航班路線，Agoda 統計，平台上最便宜的 10 條航線，其中有 4 條要價不超過千元台幣，分別為吉隆坡飛往新加坡的 372 元、棉蘭飛往檳城的 620 元、馬尼拉飛往香港的 806 元，以及曼谷飛往吉隆坡的 806 元。

若從台灣出發來看，台灣飛亞太區域最便宜的航線是台北到馬尼拉，機票價格只要 1178 元，且台北到馬尼拉僅需約 2 個半小時；馬尼拉為菲律賓的首都，是交通、貿易和經濟中心，擁有豐富的景點與活動。

而台灣國內最便宜的航線為澎湖到台中，機票只要 1643 元，飛行時間 40 分鐘；澎湖近幾年觀光發達，除了澎湖花火節，還有摩西分海、後寮天堂路等網美景點。

洲際航線中，從台灣出發最便宜的是台北到澳洲珀斯，價格只要 8432 元；珀斯是澳洲第四大城市，地處澳洲西海岸，是衝浪愛好者的天堂。