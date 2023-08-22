新光三越看旺中秋送禮需求 備貨大增6成 業績上看億元

百貨龍頭新光三越今 (22) 日宣布，明日起線上線下 7 大渠道全面開賣中秋禮品，由於今年以來送禮風潮相當熱絡，已多備 50-60% 的貨，樂觀估中秋檔期將較去年同期成長達 60%，業績上看 1 億元，為歷年新高。

圖：新光三越提供。

新光三越說明，由於今年端午檔期業績暴增約 70%，顯示送禮風氣熱絡，中秋檔期業績增幅有望續看 50-60%，據觀察，台灣消費者較青睞國內飯店和香港名店月餅，或是在地名店的伴手禮。

新光三越今年共嚴選近 150 款中秋禮品，包括 4 成獨家禮盒、近 9 成初登場新品，每款禮盒均備貨近千組，較往年多 50-60%，估推升業績上看 1 億元，創歷年新高，而禮盒的價格帶約落在 600 元至 2500 元。

新光三越銷售渠道有全台 14 家分店、APP、skm online、skm eats 外送服務，並集合日本最夯伴手禮的 TASTE JAPAN(台北信義新天地 A8 B2) 以及 4 大品牌 (香港皇玥、香港望月、香港美心、八 byPRESS BUTTER SAND) 巡迴各店快閃活動。

其中特別的是，新光三越邀請 TASTE by MMHG 林泉、台北文華東方酒店雅閣 鄭國雄、Longtail 林明健三位米其林星級主廚，操刀推出中秋限定專屬月餅，更聯手 TASTE by MMHG 和雅閣推出限定款口味。

新光三越也獨家打造日本秋栗專區，一次引進 4 大日本首度登台人氣伴手禮，包括日本電視冠軍和菓子職人冠軍的夢菓子工房ことよ紅豆栗子銅鑼燒禮盒、四國香川縣必買伴手禮湊屋栗林之栗禮盒、連續三年獲得世界品質銀牌獎更是 JTB 推薦遊日必買新杵堂中津川栗金團禮盒，以及擁有逾 150 年歷史也是 JR 西日本指定點心備前福井堂費南雪。