易遊網上半年機票營收較疫情暴增6成 注意9個購票細節！

疫後出國旅遊熱度持續激增，再加上暑假旺季加持，網路旅遊業者易遊網今 (13) 日指出，機票銷售至今已突破 70 萬航段，上半年機票營收更較 2019 年同期成長 60%，不過，無論在訂票或是機票使用上，發現旅客有 9 大常見問題和易忽略的隱藏細節，提醒旅客留意。

易遊網指出，由於疫情長達近 3 年，有不少民眾的護照早已過期或剩不到半年效期，儘管並非所有航司機票都需要護照號碼和效期才能預訂，但若護照號碼為必填項目，則需要辦理好護照後才能訂票。

若還沒有護照的民眾，須特別注意的是，首次申辦時選用的英文姓名，必須透過外交部「外文姓名中譯英系統」，從 4 種拼音方式選擇其中一種，不能使用沒有在選項內的拚法，訂機票時也務必與護照選擇的拼音相符。

第二，若是雙重國籍者，務必留意出入境同一國家需使用同一本護照為準則，並確認各國出入境的護照使用與目的地簽證，以利訂位，例如，部分國家不承認雙重國籍，例如泰國、馬來西亞等，往返這些國家則需要使用同一本護照出入境。

第三，持有台灣護照的旅客，在多數國家轉機不入境的情況下，是不需要持該國簽證，但仍有部分國家是必備文件，如中國大陸轉機需持台胞證、美國轉機需有 ESTA、加拿大和紐西蘭需要 ETA、澳洲則是轉機停留超過 8 小時就需要準備 ETA。

第四，個人資料有誤最常發生的狀況就是旅客英文姓名寫錯，而更改姓名的政策，每間航空公司有所不同，有完全不能修改、不接受姓氏調整、修改字母不得超過指定數量、須與原發音相符才可更改等各種規定；若不符合更改規定，該機票就無法使用等於直接作廢，若可退票，則須負擔退票手續費並重新購票。

第五，機票改票規定依各航空公司有所不同，須先確認所訂機票是否可改票，如可改票，除了會收取改票手續費用外，若非同艙等或是有價差時，則須補差額；若要更改航點，則須視航空公司規定，並非所有航點都可調整。

第六，提出退票申請前，須先確認票規是否為可退機票，如果為不可退票的機票，僅能取消訂位，但無法退返機票費用，且退票須於出發前提出申請。

第七，依航空公司規定，同一旅客不可有重複預訂的情況，所訂機位將會被航空公司全數或部分取消，且不會退返費用，旅客得自行吸收與承擔。

第八，解封後全球航班時有各種狀況發生，較難以掌握，為彌補可能損失，建議可投保旅遊不便險，然各家保險公司理賠項目不盡相同，保障內容是否符合自身需求務必得再三確認。

第九，機票須依開立時的行程順序使用，若前段行程未使用，後段行程將無法使用，等於整張機票都會失效，甚至會被收取罰金。