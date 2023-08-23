〈焦點股〉漢翔登高一呼 帶旺軍工股 多檔漲逾半根停板

漢翔 (2634-TW) 在法說會上最新指出，「今年營收沒有天花板」，全年營收和每股純益有望衝新高，激勵航太和軍工族群走強，雷虎 (8033-TW) 漲停鎖死，漢翔和晟田 (4541-TW) 一度漲停，還有多檔相關個股漲幅在半根停板上下。

盤中漢翔、雷虎和晟田亮漲停燈，駐龍 (4572-TW) 漲逾 8%，亞航 (2630-TW)、寶一 (8222-TW) 漲半根停板，事欣科 (4916-TW) 和豐達科 (3004-TW) 漲 4% 之上。

漢翔董事長胡開宏表示，由於民用、軍用和能源三大業務均大有斬獲，今年營收和每股純益均可望寫下歷史新高。

其中，漢翔勇鷹號高教機進入量產交機高峰，今年預計一口氣交機 17 架，並將依約於 2026 年完成 66 架交機。

而漢翔也提到，在無人機產業不會缺席，無論是商用或軍規，因涉及系統整合或量產，會進行相關發展。

漢翔對資本支出規劃為，今年固定資產更新支出 8 億元、專案型資本支出履約約 6 億元，明後年資本支出約 20 億元。

雷虎則是在近日曝光結合以色列軍用科技的商用無人機「雷虎 TETTRON TM-450」，可因應地緣政治變動和俄烏戰爭引發的無人機需求增加趨勢。

雷虎董事長陳冠如說明， TETTRON TM-450 可應用範圍涵蓋軍警、政府、海巡、消防和工業領域，成功開發後，未來銷售前景樂觀，將於 9 月的台北航太國防展亮相。