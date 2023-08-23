〈台股盤前〉市場追價力道不足 短線上攻有限

台股昨 (22) 日開高走低，終場小漲 56 點，收在 16347.61 點，成交量 3035.51 億元。法人認為，目前市場追價力道明顯不足，且面臨 10 日線壓力，短線上攻不易。

美股方面，由於市場等待最新的經濟數據，四大指數週二 (22 日) 多數收黑，道瓊下挫 174.86 點或 0.51%、標普下跌 12.22 點或 0.28%、費半也有近 1% 跌幅、僅那指小漲作收。

市場消息方面，英特爾正於馬來西亞檳城興建最新封裝廠，強化 2.5D／3D 封裝布局版圖，預計 2025 年旗下最先進的 3D Foveros 封裝產能將較目前大增四倍，同時開放讓客戶也可以只選用其先進封裝方案。

輝達將在台北時間 24 日凌晨舉行財報會議，大摩出具最新報告指出，隨著 9 月繪圖處理器與伺服器開始大量出貨，加上輝達第 3 季打銷大量 A100 晶片庫存，台灣相關供應鏈營收增長幅度甚至將超過輝達，AI 產業第 4 季前景看俏，並點名台積電、世芯 - KY、創意、晶心科、京元電子等 15 檔個股。

中國媒體指出，特斯拉新款 Model 3 將於 9 月底開始交付，為了確保產能，已經停擺的大陸上海工廠電池一期產線，計劃 9 月重新恢復生產。新一代 Model 3 交車，也增添貿聯 - KY、胡連、健和興等供應鏈廠商第 4 季業績的成長力道。