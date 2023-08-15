惠譽警告可能被迫降評多家銀行 包括小摩在內

惠譽評級分析師警告，美國銀行業已經接近另一個動盪事件，數十家美國銀行評級面臨全面調降的風險，其中甚至可能包括摩根大通 (JPM-US) 在內。

該評級機構在 6 月調降了對銀行業健康狀況的評估。分析師沃爾夫 (Chris Wolfe) 表示，當時基本上沒有引起人們注意，因為它沒有引發銀行評級下修。

但沃爾夫在惠譽紐約總部接受《CNBC》採訪時表示，如果銀行業評級再次從 AA- 下調一級至 A+，將迫使惠譽重新評估其研究範圍內 70 多家美國銀行中每家銀行的評級。

他表示：「如果我們將其評級降至 A+，那麼我們所有的財務指標將重新調整，並可能轉化為負面評級行動。」

債券投資人最重視的信用評級公司最近的行為擾亂了市場。穆迪評級上周調降了 10 家中小型銀行的評級，並警告可能會下修另外 17 家銀行的評級，其中包括 Truist (TFC-US) 和美國銀行 (BAC-US) 等大型機構。本月稍早時，由於政治失靈和債務負擔不斷增加，惠譽下修美國的長期信用評級，但遭到包括摩根大通 CEO 戴蒙在內的商界領袖的嘲笑。

沃爾夫表示，這次惠譽刻意向市場發出訊號：銀行評級下修雖然不是拍板定案的事情，但卻是一個真正的風險。

由於美國信用評級面臨壓力、3 月地區銀行倒閉暴露的監管漏洞以及利率的不確定性，惠譽在 6 月將銀行業的「營運環境」評分從 AA 降至 AA-。

如果再降級至 A+，帶來的問題是，該行業的評分將低於一些評級最高的貸方。美國資產最大的兩家銀行：摩根大通和美國銀行在這種情況下，其評級可能會從 AA- 降至 A+，因為銀行評級不能高於其營運環境。

沃爾夫表示，如果摩根大通等頂級金融機構的評級被下修，那麼惠譽將被迫至少考慮下修所有同行的評級。這可能會使一些實力較弱的銀行更接近非投資級地位。

例如，總部位於佛羅里達州邁阿密的 BankUnited (BKU-US) BBB 評級已經處於投資級別下限。如果該公司的評級為負面，那麼其評級將非常接近非投資級。

沃爾夫表示，他很難想像這麼做的時機或其對評級較低的公司的影響，「我們需要在絕對和相對的基礎上做出一些決定。」「從絕對角度來看，可能有一些 BBB 級銀行，我們已經對很多東西進行了折扣，也許它們可以維持評級。」

就推動惠譽下修銀行業評級的因素而言，最大的因素是 Fed 的利率決定路徑。部分市場預測人士表示，Fed 可能已經完成升息，並可能在明年降息，但這還不確定。利率上升的時間長於預期將給銀行業獲潤率帶來壓力。

沃爾夫表示，「我們不知道的是 Fed 會在哪裡停止？因為這將成為對銀行系統意義非常重要的關鍵因素。」

他表示，另一個相關的問題是，銀行業的貸款違約是否超出惠譽認為的歷史正常損失水平。在升息環境下，違約率往往會上升，惠譽對小型銀行的商辦貸款違約情勢表示擔憂，「這不應該令人震驚或恐慌。」「但如果我們超過正常化損失，這可能就會讓我們崩潰。」