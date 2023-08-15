區域銀行「生前遺囑」FDIC提全面性改革方案

美國監管機構即將公布一項監管方案，對大型區域銀行準備生前遺囑 (Living wills) 的方式進行改革。

考量到三月發生的一連串銀行倒閉事件，美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 計劃加強對銀行體系的監管。

FDIC 主席 Martin Gruenberg 周一 (14 日) 在為智庫布魯金斯學會 (Brookings Institution) 準備的演說中表示，FDIC 計劃於不久的將來發布擬議的規則制定通知，全面重述新的擬議規範。

FDIC、聯準會 (Fed)、貨幣監理局 (OCC) 上月下旬發布聯合聲明，要求對銀行資本要求進行全面改革，這項提案也招來銀行業的反彈。

目前的現有規範是，銀行必須向監管機提出計畫，詳細說明一旦破產，必須如何處理自家業務，這類因應破產的預備計畫也就是所謂的「生前遺囑」。

Gruenberg 表示，新的改革提案將使計畫更具成效，同時給予監督機構更多選擇來監督破產銀行，新的提案也將有別於 2010 年的華爾街改革法案中針對大型銀行的監管要求。

此外，擬議的改革方案還將要求銀行確認可單獨出售的業務，此舉可縮小銀行規模，並為更多的潛在收購活動敞開大門。

Gruenberg 稱，這項新提案需要資產超過 500 億美元的銀行提供更多資訊，但不需要完整的解決方案。

他指出，截至 2022 年底，資產規模超過 500 億美元的銀行占了美國銀行總數的 1%，但這些銀行持有的未擔保存款 (Uninsured deposits)，就占了未擔保存款總額的 80%，導致這些銀行更容易受到擠兌影響。