〈台股盤前〉輝達領軍科技股狂飆 有助為台股注入強心針

台股昨 (21) 日終場上漲 0.18 點、收 16381.49 點。輝達今晨股價狂飆逾 8%，台積電 ADR 勁揚 1.6%，預期有助為今日台股注入強心針，輕取 5 日線應該無虞。

外資昨賣超 35.86 億元，為連 8 賣；自營商同步提款 11.42 億元，投信不離棄買超 9.68 億元，為連 13 買；三大法人合計賣超 37.59 億元。

外資對 AI 領頭羊新一季財報抱持樂觀。輝達股價狂飆逾 8%，引領科技股強勢走高，台積電 ADR 也勁揚 1.6%，費半狂升逾 2.8%，那指強彈逾 1.5%，寫下自 7 月 28 日以來的最佳單日表現。

今日觀盤重點，媒體報導晶圓代工龍頭台積電恐 3 度調降財測，台積電昨罕見於盤中發布重大訊息指出，訊息純屬市場臆測，台積電仍維持 7 月 20 日法說會對外公布的業務展望。

台積電昨日股價以 537 元作收，下跌 2 元，外資賣超 4,894 張，連續兩個交易日賣超；台積電股價自 7 月法說會前收盤價 579 元震盪走跌，累計迄今跌幅約 7.3%，近一個月跌幅約 3.7%；今天是否隨勢上演跌深反彈，備受矚目。

外資圈看好世芯 - KY，尤其以麥格理證券大升目標價至 2700 元，一舉創下外資圈最高，調幅達 52.2%，激勵世芯 - KY 昨強鎖漲停價 2165 元，並超車大立光的 2025 元，躍居台股新股后寶座，僅次於股王信驊的 2345 元。