〈紐約匯市〉美元指數觸逾2個月高點 央行年會前走勢料受限

隨著交易員等待本周稍晚登場的傑克森霍爾全球央行年會，美元指數周二 (22 日) 上揚，盤中一度觸逾兩個月高點，但有交易員認為，在這場年度盛會展開之前，美元走勢將受到限制。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.28%，至 103.59。對中國經濟的擔憂以及對美國利率將維持在高檔的押注，使美元獲得提振，DXY 盤中一度升至 103.72，創 6 月 12 日以來最高。

由堪薩斯聯準銀行主辦全球央行年會，即將在 8 月 24 日至 8 月 26 日於美國懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行，在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表演說之前，整體外匯市場走勢預料將受限。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 說：「鮑爾的出現將受密切關注。在這場研討會之前，我認為美元不會出現大幅波動，沒有人希望押錯邊。」

交易員同時關注在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會，以了解有關中國刺激措施的最新消息。除了東道主南非以外，巴西、俄羅斯、印度及中國領導人都將出席。

對中國經濟成長放緩的擔憂，上周令風險資產受到打擊，美債殖利率也飆升至近 16 年高點，與此同時，交易員也為美國利率將在更長一段時間內維持在高檔做好準備。

金磚國家峰會展開之際，南非蘭特勁揚逾 1%，至 18.78 蘭特兌 1 美元，隨著美債殖利率回落，部分風險偏好情緒回歸市場。

日元小幅回升，但距離上周觸及的 9 個月高點不遠，兌美元匯價升近 0.3%，至 145.80 日元兌 1 美元。交易員持續關注日本當局干預外匯市場的跡象。

Given 預期美元兌日元仍將維持在 147 日元關卡。她說，日本央行上周的口頭干預暫時為日元提供喘息機會，倘若日元無法堅守陣地，當局出手干預的可能性依很大。

對經濟的擔憂繼續打壓人民幣，近來受重創的人民幣短暫升至一周高點，隨後再次走軟。截稿前，美元兌離岸人民幣升 0.3% 至 7.3048 人民幣。

中國人民銀行 (央行) 周二將人民幣中間價設定在 7.1992 元，較路透預估值高出 1105 點。

即使風險情緒溫和回升，英鎊仍貶 0.2% 至 1.2727 美元，歐元貶約 0.5% 至 1.0845 美元。

加密貨幣方面，比特幣貶 0.85% 至 25,874.5 美元，徘徊在上周觸及的兩個月低點上方，加密貨幣市場整體情緒依然看跌。

截至台灣時間周三 (23 日) 約 6:00 價格: