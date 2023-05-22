〈大聯大法說〉轉投資掛牌加持 Q2獲利逾倍增

IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (22) 日召開法說會，財務長袁興文表示，隨著客戶庫存去化告一段落，現階段應該已是谷底，將持續密切觀察下半年復甦力道，第二季則因認列未實現評價利益，整體淨利估較上季逾倍增。

大聯大預估，第二季營收 1420-1520 億元，季減 2% 至季增 5%，毛利率 3.7-3.9%，營益率 1.3-1.45%，雙率與上季相當，稅後純益 18.98-21.03 億元，季增 177-207%，每股稅後純益 0.89-1.01 元。

袁興文指出，大聯大本季獲利大幅增加，主要為轉投資的中國通路商在 4 月掛牌，隨著其股價上升，也認列未實現損益，粗估貢獻本季 15-16 億元。

針對近日美中兩國互相禁止廠商銷售，袁興文認為，大聯大不論是進口與本土都有代理線，產品線相當廣泛，針對個別產線受本身或外部影響，僅為原廠間市佔率互相取代，不影響大聯大營運，強調公司仍是著重整體終端需求變化。

觀察整體需求，副總林春杰指出，個人電子如手機、PC/NB 等去年下半年急轉直下，供應鏈持續調整至今，現階段應是谷底，根據過往產業走勢，第三季因季節性因素理應是最強的一季，但今年比較特殊，由於整體經濟、通膨、戰爭等，都造成需求不明朗，下半年復甦力道還需要密切觀察。

ESG 方面，袁興文補充，大聯大近年在公司治理有顯著進步，包括董事會多元化、性別多元化與功能性多元化等，帶動公司在國際評等提升至 A，未來會持續進行，E 則與上下游配合減碳與零排，S 也積極參與內外部社會，並推動幸福企業，希望長期將 ESG 作為企業競爭力主要的一環。