Gogolook Whoscall拓服務版圖 首度上雲端通訊平台

看準數位轉型浪潮，企業不再將配發員工實體公務手機視為唯一選擇，信任科技服務商 Gogolook(走著瞧 - 創)(6902-TW) 今 (22) 日宣布，與雲端通訊領導品牌 EVOX 易喂 (易得雲端) 響應企業客戶需求，推出雲端通訊首創防詐解決方案，將 Whoscall 來電辨識服務首次應用在雲端通訊平台上，成為商務通訊業界新創舉。

Gogolook 說明，此新方案可於企業雲端撥話場景中捍衛企業品牌形象，同時在企業雲端受話場景中，守護員工安全。

隨著詐騙的影響逐漸蔓延，EVOX 開始從企業客戶的反饋中察覺到防詐與商譽保護需求的重要性，因此，EVOX 攜手 Gogolook，共同推出雲端通訊防詐解決方案，主要服務包括「Whoscall 認證號碼」和「號碼辨識服務」，前者透過號碼認證機制，有效解決企業形象遭偽冒的問題，後者則是將 Whoscall 來電辨識服務首次應用在雲端通訊平台上，成為商務通訊業界新創舉。

Gogolook 商務長林伯翰表示，旗下 Whoscall 在台灣每兩人就有一人使用，也是刑事局指名合作的防詐產品，去年為國內民眾阻擋下超過 550 萬次詐騙電話，期將長年累積下來的防詐技術與資料庫應用於更廣泛的場景中。

面對嚴峻的詐騙威脅， Whoscall 進而提供認證號碼機制，可顯示企業標誌、名稱和電話目的 (部分呈現將因手機系統而異)，目前已有 foodpanda、遠通電收、PChome 商店街、露天市集等知名企業採用。