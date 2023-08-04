普鴻Q2獲利創同期高 拓資安國造商機

普鴻資訊 (6590-TW)今 (4) 日公布第二季財報，單季稅後純益 3019 萬元，年增 843.82%，每股純益(EPS)1.42 元，創同期新高，上半年稅後純益 6179 萬元，年增 75.53%，每股純益 2.9 元，展望後市，普鴻表示持續主攻資安產品(HSM 硬體加解密設備)，發展「資安國造」商機。

普鴻指出，上半年營收和獲利續創新高，主要貢獻來自於融合機 Server 獲各大銀行採用，融合機具備軟 / 硬體整合及快速回應架構，可因應金管會 30 分鐘內營運不中斷的需求。

同時，微服務 (雲原生) 架構可做到雙活和過版不停機，符合金融業客戶期待，產品熱銷。

另一方面，普鴻來自子公司捷智商訊及轉投資華致資訊，均有亮眼獲利挹注。

展望後市，普鴻表示，研發單位主攻資安產品 (HSM 硬體加解密設備)，強調「資安國造」；而子公司捷智商訊的生成式 AI 技術，目前已應用於金融業的智慧法遵系統，而大數據資料收集暨應用，也普遍運用於洗錢防制系統 (AML) 中。

對於資訊人才短缺狀況，普鴻祭出大幅調薪制度藉以激勵優秀人才、提高員工士氣。惟因薪資成本成長，導致上半年度毛利率較去年同期下滑 6%。