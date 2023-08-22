友通搶攻印度產業轉型商機 攜手六經銷商擴市占率

工業電腦廠友通 (2397-TW) 宣布，將與 Dynalog Limited 等六間經銷商強強聯手，目標擴大在印度的品牌知名度與產品市占率，同時掌握當地工業自動化、網通、國防、交通運輸、智慧城市等場域轉型契機。

此次友通合作的經銷商中，Dynalog 在自動化解決方案領域發展超過 30 年，布局市場涵蓋全印度、Technics 是印度自動化解決方案供應商，瞄準工業自動化和物聯網市場，在印度北部地區佔有重要地位。

而 Alltronix、Avihs 及 Netport 著力於南印度；而 LUBI ELECTRONICS 為印度自動化方案領導廠商，專注於嵌入式運算和嵌入式系統模組 (SOM) 等。

友通總經理蘇家弘表示，印度如今儼然是全球產業的兵家必爭之地，特別是政府列為重點的印度製造政策，帶進許多製造業者前往設廠，同時也激勵當地製造業啟動自動化、智慧化轉型。

蘇家弘指出，友通擁有工業級主機板、嵌入式電腦模組到系統解決方案等多元產品線，可提供產業轉型所需的關鍵運算力，以及有助減碳的微型化方案，未來可望結合經銷商通路，扮演當地產業轉型的最佳夥伴。

友通表示，全球經濟局勢變化劇烈，加上推行區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 等經濟政策加持，使得東南亞在去年及今年成為驅動全球經濟成長的主要動能，除了印度，也將陸續啟動在泰國、新加坡、馬來西亞、紐澳等地區的深化布局計劃，全面強化與東南亞各地市場的連結性，以期進一步擴大品牌影響力。

友通今年首度參與東南亞及南亞地區最具規模的國際自動化展「印度自動化工業展 (Automation India 2023)」，展出用於機器人、工業自動化等應用的智慧工廠解決方案，1.8 吋新品高效能微型主板 PCSF51、M2A-OOB 遠端管理模組等工業級嵌入式系統產品，以及工業級系統、平板觸控電腦等產品。