友通估Q3營收持平 各事業相繼回溫下半年拚成長

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (10) 日召開法說，雖然短期不確定因素仍多，預估第三季持平第二季，但客戶端庫存調節逐漸告一段落，三大事業陸續回溫下，下半年拚穩中成長，明年則可望優於今年。

副董事長李昌鴻表示，友通本體的嵌入式系統，餐飲、零售、博弈第四季陸續重回成長軌跡，營運可望回暖，後續也有新案接力，明年估較今年成長，友通本體長期希望達到毛利率 30%、淨利率 10%、股東權益報酬率 (ROE)20% 的目標。

李昌鴻表示，除了工廠自動化等應用的剛性需求，看好歐美新基礎建設等政策驅動市場持續活絡，持續鎖定智慧醫療、智慧工廠及軌道交通等三大市場，加強發展 Edge AI 等前瞻技術。

網安設備業務的子公司其陽 (3564-TW) 來看，李昌鴻表示，今年 3 月開始調節庫存，當時預估修正 6 到 8 個月，目前看銷售端，上半年代工客戶還是有成長，主要是品牌、通路端還在調整，其陽長期毛利率也希望達到 30%。

而自動化業務的子公司羅昇 (8374-TW) 方面，李昌鴻表示，中國需求放緩導致羅昇庫存調整時間比較長一點，但第三季已經逐步恢復到正常，只是看起來不是 V 字型回溫，而是溫和復甦，明年則會比今年好，羅昇將持續朝 SI 整合商轉型，長期毛利率目標 20-25%。