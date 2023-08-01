佳世達集團資源整合 友通出售子公司Brainstorm予邁達特

佳世達 (2352-TW) 集團架構調整，旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 宣布，出售子公司、美國特殊應用電腦通路商 Brainstorm 全數持股，予同集團的邁達特 (6112-TW)，交易金額 5.3 億元，最快第四季完成交割。

Brainstorm 擁有圖形處理器（GPU）、工作站及人工智慧（AI）伺服器等三大產品線，友通在 2021 年以 1797 萬美元取得 Brainstorm 35.09% 股權，搭配 Brainstorm 的通路資源跨足新市場，擴大業務範疇。

友通副董事長暨邁達特董事長李昌鴻表示，考量到階段性目標達成，並有機會為雙方營運創造更好的效益，因而做此調整，合作關係不因此變動，現有專案也會持續進行。友通未來則將聚焦於強化醫療、新能源應用及軌道交通等高附加價值事業的相關布局。

至於邁達特取得 Brainstorm 股權後，李昌鴻表示，除了能擴展營收動能外，觸角也延伸至海外 SI 的布局，將使邁達特具備在地服務能力，直接對跨入美國市場的台灣客戶提供即時服務。

邁達特同時也將提供 Brainstorm 更多的資源加速開拓美國市場，著眼於美國市場因生成式 AI 所帶動的商機，Brainstorm 成立 Skytech AI，將以其所具備之快速滿足客製化需求的能力積極搶攻企業 AI 前期開發的設備市場。