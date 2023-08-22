〈台股盤後〉AI及散熱族群發光 大盤終場漲56.12點作收

台北股市今 (22) 日大盤出現大幅振盪走勢，盤中主要在權值股鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 不給力，資金量能不足且過度集中，指數終場以上漲 56.12 點作收， AI、散熱相關個股吸引人氣，市場專家指出，市場上檔賣壓大，近期台股將以高檔振盪表現爲主。

今天大盤以 AI 及散熱族群及 PCB 類股表現佳，台北股市今天早盤開在 16469.29 點，最高 16535.07 點，最低 16407.83 點，收在 16347.61 點，上漲 56.12 點作收，全場成交值為 3035.51 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股大盤出現開高振盪，資金集中在散熱、AI 等題材個股，但也同時遭遇解套賣壓，造成個股及指數的振盪，國泰證期顧處協理簡伯儀說，今天多方企圖扭轉 5 日線下彎的走勢，但大盤仍受制於 10 日線的壓力，加上量能不足，造成個股的振盪。

今天台股的權值股台積電 (2330-TW) 不夠強勁，鴻海、大立光 (3008-TW) 也提不起勁。AI 伺服器概念的廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376) 及緯創 (3231-TW) 股價盤中走強，但遭遇前波解套賣壓極重。PCB 族群以定穎 (3715-TW) 及敬鵬 (2355-TW)、台光電 (2383-TW) 表現較爲強勢。

ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 股價走勢都上漲，並以欣興上漲逾 2% 最強。

貨櫃航運長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 上漲，但萬海 (2615-TW) 收盤下跌。

面板股友達 (2409-TW) 及彩晶 (6116-TW) 全面下跌作收。

8 月 22 日台積電終場以 541 元作收，較昨日上漲 4 元或 0.74%，成交量 1.45 萬張。