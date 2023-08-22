中國A股「油茅」爆雷！獲利驟降99% 中國股神大撤退

近日中國 A 股市場「油茅」金龍魚 (300999-CN) 揭露最新財報，顯示上半年營業收入為人民幣（下同）1,187.14 億元，年降 0.64%，扣非淨利潤僅 0.14 億元，驟降 99%。

第 1 季金龍魚淨利潤為 8.54 億元，第 2 季淨利潤卻只有 1.12 億元，為上市以來單季最低，年降 94%，第 2 季扣非淨利潤更慘，虧損 2.26 億元。

與此同時，金龍魚的毛利率、淨利率持續下行，均降至歷史低點。上半年金龍魚的毛利率為 4.15%，淨利率為 0.67%。

這顯然是一份慘烈的財報，甚至是上市以來最難看的中報。金龍魚公布財報後，便遭資本市場瘋狂拋售，8 月 14 日盤中股價一度暴跌逾 11%，當日收盤重挫 10.1%。

金龍魚自 2020 年 10 月上市至今，在 2021 年 1 月創下 144.89 元歷史最高價後，股價一路走低，目前總市值累計縮水近 5,900 億元。

值得注意的是，今年 10 月，金龍魚將有 48.79 億股、約 90% 股份解禁。在股價持續走低、業績爆雷的背景下，投資人擔憂巨量解禁可能會導致金龍魚面臨沉重賣壓。

作為中國市場糧油巨頭，金龍魚爆雷令市場大吃一驚。

金龍魚的核心業務主要有兩部分：廚房食品、飼料原料及油脂科技。糧油的原材料是糧食，飼料的原材料也是糧食，且糧食壓榨後，剩下的渣渣正好可以用來做飼料。所以說，金龍魚的兩大核心業務非常契合。

金龍魚業績爆雷的原因主要是，這兩個業務出現問題。財報顯示，上半年金龍魚的廚房食品利潤下滑，飼料原料及油脂科技產品的利潤降幅更大。

其中金龍魚的飼料原料及油脂科技產品毛利為 - 1.415 億元，而去年同期為 34 億元。同期該業務收入增幅最大，達 4.7%，但成本增幅更大，達 14.22%，導致毛利率大降 8.37%。

金龍魚上市之初，被外界視為「油茅」。被業界稱為中國「民間股神」的私募大佬林園，曾大推金龍魚，其一系列操作也引發市場熱議。

但在金龍魚股價持續走低的情況下，2021 年第 4 季，林園旗下四檔基金全線撤退，從前十大流通股東名單中消失。

市場人士認為，林園可能在金龍魚股價 65 元左右時大規模減倉處理，認輸退場。但林園從未公開回應拋售金龍魚的時間點與原因，因此，他究竟是被動退出，還是主動止損，或者其他什麼情況，一直是個謎。