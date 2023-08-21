研調：8月電視面板維持較強勢帳幅 顯示器、筆電偏保守

研調機構集邦 (TrendForce) 今(21)日表示，8 月電視面板價格仍維持較強勢的帳幅，顯示器面板價則呈現微幅上漲的趨勢，預期 Open Cell 面板漲幅收斂，筆電面板僅針對低階機種及特定客戶價格偏低的情況微幅上漲。

集邦研究副總范博毓說明，進入 8 月份後，電視品牌客戶需求的雜音持續浮現，雖然第三季的採購動能依然成長約 7%，但已比上個月對本季的預估出現下降的趨勢。

不過，面板廠依然抱持著按需求生產的策略操作，在稼動率上作動態的調整，加上其他大尺寸應用的上漲趨勢不明顯，讓面板廠必須持續積極推升電視面板價格。因此在 8 月的電視面板價格仍維持較強勢的帳幅，研調預期 8 月 32 吋漲 2 美元，43 吋漲 3 美元，50 吋漲 5 美元，65 吋漲 6 美元，75 吋漲 8 美元。

顯示器方面，研調指出，由於消費機種需求逐漸到頂，商務機種需求依然不振，因此品牌客戶對於接受價格上漲仍較保守，不過面板廠依然釋放想要調漲價格的想法。

因此，研調預期，8 月的顯示器面板價格僅呈現微幅上漲的趨勢，預期 Open Cell 面板漲幅收斂，預計漲 0.1 美元，而面板模組報價上，8 月份預期 21.5 吋漲 0.1 美元，23.8 吋漲 0.1 美元，27 吋漲 0.1 美元。

至於筆電，研調認為，第三季一線品牌客戶需求增長空間有限，因此對於價格全面性上漲持較保守態度，目前大部分品牌客戶僅能接受低階的 HD TN 機種微幅調漲價格。

而中高階的 FHD IPS 機種，也僅有特定面板廠針對特定客戶偏低的價格作微幅的上調，主流客戶價格調整空間則不多，預期 8 月 HD TN 機種微幅調漲 0.1 美元，FHD IPS 機種則維持持平水準。