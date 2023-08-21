外資提款台積電達26.29億元 買超緯創1.16萬張

台股今 (21) 日一度大漲逾百點，不過開高走低，終場收至平盤，外資大賣元大台灣 50 近 8000 張，提款台積電達 26.29 億元，反手買超緯創 1.16 萬張。

三大法人今賣超 37.59 億元，其中外資賣超 35.86 億元，為連 8 賣；自營商同步提款 11.42 億元，投信持續買超 9.68 億元，為連 13 買。

期貨方面，外資今加碼空單 4079 口，淨空單達 6087 口，投信加碼多單 83 口，淨多單達 211 口，自營商同加碼空單 635 口，淨空單 4472 口。

觀察外資買賣超動向，外資買超集中在電子代工廠，買超緯創 1.16 萬張、英業達 5249 張、和碩 3607 張，並大買矽統 9946 張，光寶科也有 6256 張，友訊、啟碁都有接近 5000 張。

賣超方面，外資大賣仁寶 1.1 萬張，元大台灣 50 也達 7978 張，長榮、開發金皆超過 6000 張，聯電 5612 張、台積電也達 4894 張，提款金額達 26.29 億元。

投信買賣標的方面，大買超華城 1827 張，智邦 717 張，兩檔股票今日同步攻上漲停板，賣超前三大為東元、台燿、光寶科；自營商買超前三大為友訊、啟碁、正文，均為網通股；賣超前三則有威健、華航、康舒等。