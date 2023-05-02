雲豹能源200MW儲能案場動工 今年營收戰百億元

雲豹能源 (6869-TW) 今年積極衝刺儲能業務，規劃建置三座全台最大單一儲能 100MW 案場，其中兩座已開始動工，總裝置容量達 200MW，預計今明兩年陸續完工，透過儲能讓再生能源得以成為基載電力，有助達成電網穩定。

雲豹能源表示，此案場為全台最大單一儲能案場，具指標性意義，公司將負責統包建置工程及後續維運，預計年底陸續完工後，可穩定提供儲能自動頻率控制 (AFC) 調頻備轉輔助服務。

法人估，兩座儲能案場加總 200MW，工程款總金額超過 70 億元，隨著雲豹能源陸續認列款項，今年營收將逼近百億元，全年每股稅後純益上看 9 元，續創歷史新高。

此外，雲豹能源攜手旗下台普威能源得標全台第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，建置 6.2MW 儲能系統，預計今年底完工，未來日間產生的電力儲存至系統後，可部分提供夜間用電，並適度釋放趨飽和的饋線容量，並建置更多太陽光電發電設備，創造雙重效益。

行政院去年底宣布，2050 淨零碳排路徑總預算近 9000 億元，其中 20％用於強化智慧電網和儲能系統，商機高達 1800 億元，雲豹能源看好，公司搭上能源政策及儲能系統需求推升，有助繳出強勁成長的成績單。