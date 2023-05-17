雲豹能源旗下煒盛傳捷報 接獲36億元水處理標案

雲豹能源 (6869-TW) 積極拓展多元再生能源，旗下水處理事業傳捷報，子公司煒盛環科接下「迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，總金額達 36 億元，合約自今年 7 月起，最長履約期限 9 年。

雲豹能源表示，目前公司對煒盛持股達 7 成，在煒盛接連取得水處理標案後，可望挹注母公司營收，推升今年營運動能向上、年營收挑戰百億元。

雲豹能源補充，近年全球氣候異常，不僅天災增加，全球各大洲幾乎都出現乾旱、水資源缺乏的嚴重情況，而台灣降雨時間分布不均，同樣也引發缺水危機，公司為促進永續發展，透過多元布局，除投入再生能源領域，也跨足綠循環，投資煒盛環科、積極發展水資源再利用。

總經理趙書閔表示，雲豹能源入主煒盛後，將工業 / 民生廢水再利用以及海水淡化處理列為重點發展項目，憑藉團隊專業技術，處理相關用水，讓水資源充份運用，提升台灣產業發展的利基，未來也能助力台灣實踐淨零排放。

雲豹能源自 2021 年投資入主煒盛後，迄今陸續拿下包含「臺北市污水下水道場站設備更新工程」、「桃園機場西側污水處理廠暨管道管線新建工程」、「桃園機場西側自來水儲水加壓站工程」、「迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」等合計達 65 億元的工程標案。