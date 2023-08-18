〈董瑞斌開講〉中國地方債台高築危機更甚雷曼兄弟 可用這2方式償債有解

中國大陸房產集團危機連環爆，市場憂心恐演變成「陸版雷曼兄弟」，合庫金 (5880-TW) 董事長董瑞斌認為，中國經濟問題可能比當年的雷曼問題更嚴重，直言最後可能要由中央拿 3 兆多美元的外匯存底，搭配持有美債做擔保，替地方政府解決債務問題。

董瑞斌直言，合庫金旗下子公司不碰央企、國企債券，銀行大陸分行授信也避開央企、國企，原因無他「無法相信其財報真實性」。

合庫金新科董座董瑞斌今 (18) 日與媒體進行茶敘座談，提到中國大陸的碧桂園、恒大集團等房產企業接連爆發財務危機對市場的影響，他認為，中國的問題主要在於地方政府債務問題過於嚴重。

董瑞斌引述高盛資料指出，中國 GDP 約人民幣 120 餘兆元，但預估中國地方政府債務就高達人民幣 94 兆元，占比多達 75%，地方政府龐大的債務問題，恐怕讓中國重演 1997 年亞洲金融風暴的呆帳危機。

董瑞斌說，亞洲金融風暴時，中國的銀行體制不良債權占 GDP 比重約 25%，最後是由國有銀行旗下的四大資產管理公司買下所有呆帳解決問題，但現在呆帳占 GDP 比重高達 75%，處理的難度大幅提高。

但董瑞斌認為，地方政府的債務問題也並非無解，地方債約 8000 多億是美國公債，而中國外匯存底高達 3 兆多美元，可由中央出面以外匯存底或美公債作為擔保，先償還三分之一的債務，剩下再分期償還。

此外，董瑞斌也強調，合庫金旗下的銀行、壽險及證券子公司，持有的債券部位都是中國前 10 大國有銀行的金融債，合計曝險部位約新台幣 30 億元，至於央企、國企等債券則一張都沒有，原因是「無法信任其財報真實性」。

在授信部分，合庫銀同樣不碰央企、國企及地方企業等相關企業，主要以台商或台商轉投資企業為主，整體授信占淨值比約 17%。