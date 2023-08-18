我國貧富差距 續創12年來新高

主計總處今 (18) 日公布 111 年家庭收支調查結果，去年每戶家庭可支配所得平均數為 110.9 萬元，年增 1.7%，較前一年度的年增幅 1% 擴大，每戶可支配所得差距倍數維持前一年度的 6.15 倍，仍是 2011 年以來最大，顯示貧富差距並未縮小。

主計總處依每戶可支配所得高低，將戶數分 5 組，去年最高 20% 家庭每戶 224.4 萬元，年增 1.8%，最低 20% 家庭每戶 36.5 萬元，年增 1.8%，差距 6.15 倍，與前一年度相同；而吉尼係數為 0.342，年增 0.001。

主計總處說明，政府持續照顧弱勢族群，去年各級政府對家庭提供的各項補助 (包括低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼、育兒津貼、各項社會保險保費補助等)，縮小所得差距 1.19 倍，而家庭對政府移轉支出，亦縮小所得差距 0.15 倍。

總計去年家庭和政府間的移轉收支縮減所得差距 1.34 倍，若不計政府移轉收支，所得差距倍數為 7.50 倍，年減 0.13 倍。

就消費支出內容觀察，以住宅服務、水電瓦斯和其他燃料占 24.6% 為最高，其次隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療保健支出增至 17.8%；另食品飲料及菸草則占 15.2%。