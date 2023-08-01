合庫金更換法人代表 董瑞斌將出任金控董座

合庫金控 (5880-TW) 今 (1) 日公告財政部法人代表，將由中山大學國際金融研究學院院長董瑞斌出任，據悉，合庫金最快本周將舉行臨時董事會，推舉董瑞斌出任金控董座。

合庫金前董事長林謙浩 7 月 2 日突然逝世，其金控、銀行董事長目前分別由金控總經理陳美足、銀行總經理林衍茂暫代。

行政院日前核定，合庫金董事長將由董瑞斌接任，銀行董事長則由林衍茂真除，合庫金今天公告更換財政部的法人代表，由董瑞斌出任合庫金董事，8 月 1 日起生效。

董瑞斌曾在 2017 年 11 月銜命接任第一金 (2892-TW) 及銀行董事長，但 2019 年 4 月無預警遭撤換下台，引發外界譁然，離開台北金融圈後，董瑞斌即返回南部任教至今，中間儘管數度被徵詢回鍋掌舵公股金控，但董瑞斌始終沒有鬆口應允。

不過，此次因林謙浩辭世，合庫金、銀董座懸缺，讓董瑞斌再度獲政院高層青睞，行政院長陳建仁日前親自召見董瑞斌，當面徵詢其意願，讓董瑞斌終於點頭答應，出任合庫金董座，銀行董座則由林衍茂升任，是繼台灣銀行後，第二家金控、銀行董座分治的金融機構。

1958 年次的董瑞斌今年 65 歲，曾任高雄市政府財政局長、第一金暨銀行董事長、高雄銀行董事長、國立中山大學國際金融研究學院，產官學歷練豐富，兼具學術專業及金融實務經驗。