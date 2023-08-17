〈合庫金法說〉兩利多加持 合庫金長線看多台股後市

台股區間震盪，合庫金 (5880-TW) 認為，這波 AI 股漲多拉回，短線需要消化賣壓，預期修正後還有買點可切入，但隨著 AI 應用持續擴大，加上國內資金動能充裕，因此長線仍可偏多看待。

合庫金今 (17) 日舉行第 2 季線上法說，法人關切對於台股後市的看法，合庫金主管針對股市展望做上述表示。

合庫金主管表示，台股從 7 月底 17463 點高點下跌以來，短線陷入震盪整理格局，主要原因來自上半年台股漲幅約 2 成，在亞股中僅次於日股，加上 AI 漲多拉回籌碼凌亂原因所致。

合庫金主管指出，這波 AI 股面臨漲多拉回壓力，因此短線仍有賣壓需要消化，加上美債遭降評、中國碧桂園財務危機等問題，會干擾大盤短線走勢，但整體而言，台股在修正過後仍有可切入機會。

合庫金進一步指出，AI 股目前雖面臨漲多拉回壓力，但隨著 AI 科技應用逐漸擴大，預期未來在股價的反應上不會只是曇花一現，加上國內資金動能依舊充沛，長線仍看多台股走勢，但仍要留意中國經濟動能及美國貨幣政策走勢。

合庫金今天法說也公布第 2 季營運績效，自結稅後合併稅後純益 98.18 億，年增 5.03%，主要來自於子公司合庫銀受惠於資本市場回穩，財務操作及金融交易之貢獻帶動獲利同步上揚。

合庫銀稅後純益 89.56 億元，較去年同期增加 6.36 億元，逾放比率 0.24% 及備抵呆帳覆蓋率 477.24%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達 12.98% 及 14.68%，符合法定資本要求的標準。

另外，合庫創投操作績效良好，評價利益增加；另合庫票券受負利差及大額提存等因素影響，致獲利減少。總資產為 4 兆 6347 億元，每股盈餘 0.65 元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為 8.67% 及 0.43%。