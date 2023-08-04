合庫金召開董事會 推舉董瑞斌、林衍茂分掌金、銀董座

合庫金 (5880-TW) 今 (4) 日召開董事會，推舉前中山大學國際金融研究學院院長董瑞斌擔任金控董事長；銀行董事長則由合庫銀總經理林衍茂升任。

合庫金今天召開臨時董事會，並在下午發布三則高層人事重大訊息公告，敲定金控董事長由董瑞斌出任，銀行董事長則由銀行總經理林衍茂升任，林衍茂也暫時兼代銀行總經理職務。

合庫金 1 日公告財政部法人代表，將由中山大學國際金融研究學院院長、前第一金 (2892-TW) 董事長董瑞斌出任，合庫金今天召開臨時董事會，推舉董瑞斌擔任金控董座，銀行董事長由林衍茂升任，是繼台灣金後，第二家金控、銀行董事長非同一人兼任的金融機構。

董瑞斌曾在 2017 年 11 月銜命接任第一金及銀行董事長，但 2019 年 4 月無預警遭撤換下台，引發外界譁然，離開台北金融圈後，董瑞斌即返回南部任教至今，中間儘管數度被徵詢回鍋掌舵公股金控，但董瑞斌始終沒有答應。

合庫金前董事長林謙浩上任不到一個月因病辭世，而合庫金、銀董座懸缺，讓董瑞斌再度獲政院高層鎖定，行政院長陳建仁日前親自召見董瑞斌，當面徵詢其意願，讓董瑞斌終於點頭答應接任合庫金董座。

1958 年次的董瑞斌今年 65 歲，曾任高雄市政府財政局長、第一金暨銀行董事長、高雄銀行董事長、國立中山大學國際金融研究學院，產官學歷練豐富，兼具學術專業及金融實務經驗。