〈財報〉三星上季營業利益大減95% 看下半年需求逐步復甦

三星電子 (Samsung Electronics) 周四 (27 日) 公布第二季完整財報，即使削減產能，記憶體供過於求的情況仍導致晶片業務持續虧損，整體營業利益也較去年同期驟減 95%，但該公司預期，下半年記憶體需求將逐步復甦。

今年 4 月至 6 月，三星營業利益較去年同期大減 95% 至 6690 億韓元，但優於公司本月稍早預測的 6000 億韓元，營收則年減 22% 至 60 兆韓元。

按事業群來看，上季晶片部門虧損 4.36 兆韓元，虧損幅度較第一季的 4.58 兆韓元略微收窄，與人工智慧 (AI) 帶動記憶體需求有關。

行動部門營業利潤為 3.04 兆韓元，年增 16%。三星預期，下半年智慧手機市場將較去年有所成長，尤其是高階手機。

三星發布聲明表示，鑑於產業減產力道加大，預期下半年市況將逐步回穩，客戶的庫存調整狀況可望改善。SK 海力士日前也稱，在 AI 需求強勁的背景下，市場正在復甦。

三星公布上季資本支出為 14.5 兆韓元，其中有 13.5 兆韓元用於半導體。

三星記憶體業務執行副總 Jaejune Kim 在財報電話會議上表示，可能會延長減產的時間，並對 NAND Flash 記憶體晶片在內等部分產品進行額外產量調整。

上述言論幫助緩解對供應過剩的擔憂，三星周四早盤一度下跌 0.7%，隨後拉高，漲幅一度擴大至 2%，截稿前漲 1.6%。