〈電信三雄財報〉台灣大6月EBITDA創新高 上半年EPS 2.04元

台灣大 (3045-TW) 今 (10) 日公告自結數，在 5G、電商、家用寬頻三大成長引擎帶動下，6 月 EBITDA 突破 30 億元大關、創歷史新高，每股純益 0.39 元；上半年每股賺 2.04 元。

台灣大 6 月營收 150.8 億元，月增 2%、年增 5%；EBITDA 31 億元，月增 5.1%、年增 4.8%；稅後純益 11.1 億元，月增 14.4%、年增 3.3%，每股純益 0.39 元。

公司說明，6 月份行動服務營收創 4 年新高，年增 6.3%、智慧型月租用戶 ARPU 為 5G 開台以來新高，年成長 3.5%，另外在獨門方案持續強化用戶黏著度下，攜碼流出用戶數也創新低。

台灣大第二季營收 435.5 億元，季增 1.2%、年增 5.3%；EBITDA 89.1 億元，季增 2.6%、年增 1.5%；稅後純益 30.3 億元，季增 11.8%、年增 1.3%，每股純益 1.08 元。

上半年營運方面，營收來到 865.6 億元，年增 7%；EBITDA 175.9 億元，年增 2%；稅後純益 57.5 億元，年增 0.6%，每股純益 2.04 元。

財務長兼發言人張家麒表示，《機構投資人》雜誌 「2023 年度亞洲最佳管理團隊」 評選中，台灣大很榮幸在總體亞洲區電信業中稱冠，為台灣電信業唯一入榜者。

除了贏得「最受尊崇企業」地位，總經理林之晨、財務長張家麒分別獲得「最佳執行長」、「最佳財務長」第一；重要指標如「最佳投資人關係」、「最佳投資人關係團隊」、「最佳 ESG」、「最佳董事會」亦均排名首位。亞洲不含中國公司的次榜單評比中，台灣大除了蟬聯電信業冠軍，更榮獲全數指標第一名的肯定，首次取得「全明星」地位，為區域電信業唯一。