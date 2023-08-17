【量大強漲股整理】AI股有機會展開一波攻勢?網通概念股中可留意誰?

聯準會會議紀要透露可能繼續升息的意圖，打擊多頭士氣，台股開盤受美股走跌，一度跌破半年線，不過，盤中 AI 股回神、航運勁揚帶動下，大盤急拉翻紅，終場上漲 69.88 點，收在 16516.66 點，成交量 3810.87 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 164.64 億元；投信買超 41.27 億元；自營商買超 37.4 億元，三大法人合計賣超 85.9 億元。

台股早盤一度跌逾百點，低點見 16264 點，跌破半年線後又迅速拉起，AI 跟傳產類股，挺身而出，猛烈反攻，提供市場信心，盤中由黑翻紅，一股神秘力量，再度拉出下影線，大盤又站回 16500 關卡，籌碼面，投信連續買超 11 天，合計 348 億元，扭轉承壓最關鍵的消息，就是下周輝達 (Nvidia) 的財報公布，AI 指標股近期有拚翻身的企圖心，短線台股低接買盤有撐，有機會走出【先蹲後跳格局】。

個股方面，AI 股中指標股，(2382-TW) 廣達，以 264 元開出後盤中拉高至 280.5 元，創新高；(3231-TW) 緯創，為成交量前十名的個股，昨天強勢漲停，今天震盪劇烈，最後拉尾盤；(2368-TW) 金像電，有 New Server 助攻，7 月營收 26.19 億元，月增 14.2%，終場漲停，改寫新天價；券資比過高的，(2421-TW) 建準，盤中一度大漲 + 6%；網通族群，(6285-TW) 啟碁，7 月營收 94.17 億元，創歷史第 4 高，法人調高目標價至 140 元，也有 + 3.8% 漲幅；8/18(五) 美日韓三邊峰會，討論對飛彈防禦，(2645-TW) 長榮航太、(5284-TW)JPP-KY，終場漲 3%，我在 8/10 工商提前預告，Q3、Q4 將帶動軍工航太族群。

AI 股有機會展開一波攻勢? 網通概念股中可留意誰?

都在影片中分享

https://youtu.be/K46BtdbnJyU

8/17 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2363-TW) 矽統

(3715-TW) 定穎投控

(2368-TW) 金像電

(2440-TW) 太空梭

(3583-TW) 辛耘

(8996-TW) 高力

(2332-TW) 友訊

(6139-TW) 亞翔

(1519-TW) 華城

(3042-TW) 晶技

8/16 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(3306-TW) 鼎天

(3206-TW) 志豐

(3163-TW)) 波若威

(3362-TW) 先進光

(5340-TW) 建榮

(3324-TW)) 雙鴻

(3689-TW) 湧德

(6829-TW) 千附精密

(6538-TW) 倉和

(3558-TW) 神準

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