【選股策略】2023年第二季財報出爐囉！ 6檔Q2高成長財報績優生都在這！

一、Q2 財報給方向 – Q2 高成長績優生

回顧 5/15 第一季財報公布的時候，當時台股行情從極度壓抑偏保守，瞬間因為自營大買和外資期貨多單大增而轉向強漲噴出表態，回過頭來看過去三個月是超級大的 AI 伺服器行情。

2023 年第一季財報出爐囉！ 10 檔投信近日卡位的績優生都在這！

每次財報公布前行情容易壓抑，但是公布完以後就可以馬照跑、舞照跳、繼續吹題材。

回顧過去三個月，櫃買指數漲了 10% 之後再下跌，剛好回到起漲點，做了一個頭部。

加權指數則是漲了近 15%(將股息算進去)，接著拉回 6%，明顯較櫃買指數強。

過去常說：櫃買指數的成份股較活潑，櫃買若強於大盤，則行情容易遍地開花。

這波以 AI 伺服器為主流，絕大部分是上市權值股，櫃買權值股包含生技、矽晶圓、高速傳輸等族群最近表現皆偏空，常常出現利多不漲。

市場目前都聚焦在 AI 成長力道，資金持續從其他族群流出，導致評價持續修正，那究竟有沒有我們沒注意到的高成長績優股呢？

雖然近期外資在期貨大台布局常常是淨空單，台幣也貶至 32，但也還是有些多頭回溫的跡象陸續出現！

之前在下面 (7/26) 這篇文章中和大家分享過：投信大哥連賣，行情通常較壓抑。

2023 年生技展來啦！生技股往上還往下？ 這 10 檔指標股是關鍵！

過去這半個月指數拉回了 5% 以上，希望能幫到大家趨吉避凶。

那多頭回溫的跡象在哪呢？

雖然投信大哥在萬七出現連賣狂丟，但現在也默默出現了連十買的買回，投信在上市股票的持股水位已悄然回到接近兩個月新高！

行情總在半信半疑中成長，隨著 Q2 財報出爐，今天把 Q2 獲利、營收都大幅成長，且 7 月營收也亮眼的清單整理給大家，祝大家操作順心囉！

(2022 年兩大熱門特輯：關於財報的 9 種選股策略、策略聯盟，更深入估值及評價細節請看：豐 XQ 殿堂 9 堂估值大補帖)

► 想開始存股累積財富，歡迎點我立即開始了解存股 3 步驟！

二、Q2 高成長績優生

選股邏輯

七月營收超過 2 成且月增 第二季獲利季增、年增逾 2 成 今年累計獲利年增逾 2 成 股價仍處於月線上 成交金額大於 1 億

按上述條件篩選出的個股如下：(1808-TW) 潤隆、(6122-TW) 擎邦、(3693-TW) 營邦、(3078-TW) 僑威、(6203-TW) 海韻電、(8930-TW) 青鋼

想看更多厲害的選股清單嗎？大戶投 APP 的 AI 幫你顧專區有 8 位大師和 8 種財報選股，趕快去看看吧！(推薦完整閱讀：6 檔 Q2 高成長財報績優生都在這！)

■ 延伸閱讀推薦：

1. PCB 是什麼？印刷電路板是電子產品之母，硬板、軟板、IC 載板介紹一次看！

2. 升息循環末段想賺價差？長期債券適合價差操作，怎麼選？

3. 美股定期定額怎麼買？想存熱門美股，完整定期定額流程告訴你！

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險