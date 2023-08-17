〈房產〉高雄豪宅市場量縮價堅挺 平均總價突破5000萬元

2023 年上半年高雄市高價住宅交易量下滑，但價格不受衝擊，依然穩定上揚，依據實價資料，高雄市總價 4000 萬元以上的大樓、華廈住宅交易件數雖比去年同期少 25.%，但平均總價 5488 萬元比去年同期增加 11.6%，平均單價 42.0 萬元，也比去年同期高 14.1%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，高雄市高價住宅市場的新案價格居高不下，中古市場賣方多入在相對低點入手，現在出售有增值空間，近期購入的屋主也沒有受迫大環境壓力而降價求售，反而看好後市發展，因此買方觀望讓交易量縮，但價格帶仍向上挺進。

高雄市豪宅市場交易量雖受市場下行而影響，但成交總價、單價依然亮眼表現，觀察上半年高雄市最高單價豪宅都站穩 6 字頭大關，今年「雄崗信義美術館」高樓層以每坪 63.2 萬元售出，總價高達 1 億 733 萬元，去年同期最高單價則為「京城帝寶」，成交單價每坪 61 萬元，總價 1 億 285 萬元，高雄市豪宅單價冠軍不但單價維持在 6 字頭，且總價皆破億元。

住商不動產高雄龍華國小加盟店店東莊宗穎指出，高雄市豪宅在房市多頭時價格上揚空間不大，因此市場交易量下行對價格的衝擊性小，此外，購置豪宅者都屬於高雄市金字塔頂端客戶，財務能力強，故不易受政策及經濟面影響而降價拋售，由於賣方對價格都相當堅持，開價略為讓利即有自用買方接手，現階段主力買盤以醫師、自營商居多。

值得一提的是，台積電 (2330-TW) 確定在楠梓產業園區興建 2 奈米廠區，給市場一顆定心丸，近期看屋量明顯增加，科技產業可望帶動高端市場交易。

高雄市豪宅新案市場也一再傳出高價，位於鼓山區的預售案「御皇苑」出現 7 字頭高價，刷新高雄市豪宅紀錄，甚至非豪宅主流地區的鳥松區出現高價，建案「景中泱」今年 6 月有一筆單價 53.4 萬、總價 7,240 萬元的交易，郎美囡表示，賣方對於通膨及科技產業帶動效果仍具信心，儘管央行不動產選擇性信用管制，限制購買高價住宅貸款最高 4 成，且沒有寬限期，確實有效壓制高雄市總價 4 千萬以上住宅的買氣，但市場價量磨合 1 年多，價格沒有大幅鬆動，買方只能接受價格或持續觀望，形成量縮價漲的局面。