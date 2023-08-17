廣閎科切入AI伺服器 看明年相關BLDC出貨量成長數倍

IC 設計業者廣閎科 (6693-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長暨總經理林明璋表示，BLDC 產品近期新切入伺服器運算散熱系統，包括傳統及 AI 伺服器，且規格提升至 48V，目前每月出貨量達 10 萬套，預期明年還會有數倍成長。

廣閎科共有三大產品線，包括 MOSFET、BLDC 控制模組以及數位類比整合可程式化 SOC 散熱風扇驅動 IC；BLDC 方面，廣閎科過去多著墨家電領域，現階段除了新增冰箱、洗衣機等應用，也切入伺服器運算散熱系統，規格從 12V 轉換至 48V，並搭配自家 MOSFET 一同出貨。

林明璋補充，先前與客戶一同開發雲端伺服器及資料中心散熱系統，由於電流控制與降噪技術獲認可，陸續導入日本電產及台灣伺服器客戶，並成功量產，預期未來出貨將逐步攀升。

MOSFET 領域，目前佔廣閎科營收比重達 7 成，自去年下半年開始，由於 PC/NB 需求持續下降，產品壓力較大，不過，公司仍持續導入新應用，如鋰電池 BMS、東南亞電動工具等，可降低 PC 市況不利影響，另外，太陽能 PV 系統用的 650/1200V SiC MOSEFT 也已在開發中。

至於 SOC 領域，林明璋看好，由於其具備高整合度、模組輕薄化，可節省客戶成本，也獲資料中心客戶採用，應用在伺服器主機板、顯卡、處理器等，正面看待下半年市場需求。