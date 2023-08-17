國際來客量下半年樂觀 寒舍：觀光業有望再攀高峰

連鎖餐飲集團寒舍餐旅 (2739-TW) 今 (17) 日召開法說會時表示，上半年來台旅客人數僅占 2019 年同期的 45%，但營收已超越 2019 年的疫前水準，並創近 6 年同期高點，期待下半年國際及兩岸的客航班全面恢復，推升觀光旅遊業再攀高峰。

寒舍除了新開出的寒居酒店增添營運動能，同時也受惠國外商務散客逐步回流，加上國際會議、藝術展覽和國外藝人商演皆增加，上半年合併營收為 23.02 億元，創近 6 年同期高點。

寒舍說明，旗下國際品牌飯店上半年的平均房價和住房率皆穩定上揚，平均住房率已恢復至疫前 90%，甚至台北寒舍艾美酒店達 9206 元，已超過 2019 年。

展望後市，寒舍期待國際客航班全面恢復，業務鎖定東亞國家持續規劃拜訪，並爭取會議團體來台，同時，推出優惠散客專案布局歐美海外市場。

另一方面，寒舍看好疫後餐飲商機，邀請多位米其林星級主廚擔任顧問，拚強化集團的餐飲競爭力。

寒舍進一步提到，上半年來台旅客人數僅占 2019 年同期的 45%，期待下半年國際和兩岸的客航班全面恢復，讓觀光旅遊業再攀高峰。

對於原物料大漲和缺工問題，寒舍說明，進口食材因物流成本提高，適時調整商品售價反應，而缺工而改雇臨時工來填補人手短缺，導致人事成本增加，後續配合台灣區萬豪集團舉辦聯合大型招募會，並與學校建教合作爭取實習生加入，以多元管道招募人才。

寒舍上半年合併營收 23.02 億元，年增 72.31%，稅後純益 1.21 億元，年增 141.16%，每股純益 (EPS)1.32 元；若與疫情前的 2019 年比較，上半年營收增加超過 7000 萬元。