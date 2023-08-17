AI產業10年1.3兆美元商機 鉅亨買基金推出「AI金三角」投組搶搭熱潮

ChatGPT 去年 11 月正式推出後即掀起新的一波科技狂潮，各種語言模型崛起，AI 技術成長大爆發，激勵科技及台股基金今年展現又急又猛的漲勢。儘管近期漲多拉回，「鉅亨買基金」認為 AI 潮流勢在必行，是資產配置不可或缺的一環，因此推出以 AI 為主題的投資組合「AI 金三角」，精選 AI 發展中最關鍵的國家 - 美、日、台之相關題材基金，讓投資人一次掌握新趨勢商機。

「鉅亨買基金」指出，自 2022 年 OpenAI 發布 ChatGPT 後，美國科技巨頭加緊腳步發表自家 AI 聊天機器人，宣布加入生成式 AI 戰局。各種 AI 工具蓬勃發展，從生成文章、圖片、音樂，到自動撰寫程式碼、製作 PPT 等能夠提升生產力的應用程式，生成式 AI 帶來革命性改變。根據彭博於今年 6 月發布的報告顯示，生成式 AI 的市場規模將會從目前的 400 億美元，成長至 2032 年的 1.3 兆美元，超過 30 倍的成長預計帶來無限的商機，並吸引更多投資者和企業投入 AI 的研發和應用。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，美國、日本及台灣在 AI 產業發展中扮演非常關鍵的角色。像是 ChatGPT、LLaMa、MPT 等頂尖 AI 模型都由美國企業或學界發表，且訓練這些模型使用的 GPU 也由美國企業研發。而近期受到股神巴菲特青睞的日本也相當重視 AI 發展，尤其日本近乎壟斷半導體材料領域，是發展 AI 重要的國家。另一方面，台灣在半導體製造的領域技術純熟，再加上比他國更便宜且優質的科技人才，讓台灣在 AI 的發展上更成為不能缺少的存在。

「鉅亨買基金」看中 AI 產業商機及美日台在其發展的獨特優勢，推出新一代主題式投資組合「AI 金三角」，精選美、日、台三國各一檔基金，以 40%、30% 和 30% 的比例，組成成長股票和價值產業兼具的投資組合。其中佔比最大的產業為資訊科技類股，第二大為非必需消費品，再者是工業、通訊服務、醫療保健等。

張榮仁進一步指出，資訊科技和通訊服務產業與 AI 發展有著相輔相成的關係，在研發和應用端極具成長性；非必需消費品佔比高的原因在於亞馬遜、特斯拉等在科技領域同樣有相當程度耕耘的企業也被歸類其中；工業和原物料的佔比主要來源是日本企業，其精密工業和原物料都是全球半導體產業發展的要素。醫療保健及金融業則是兩個 AI 應用的先驅產業，未來有機會展現突破性的發展。

AI 潮流勢在必行，若不慎選已漲過頭的個股，投資人可能被迫提早下車。張榮仁建議，鉅亨「AI 金三角」將發展 AI 的焦點國家和受惠產業整合於一個投組中，透過美、日、台在 AI 領域的優勢，有機會為投資者帶來成長和價值的雙重回報。今年底前，申購「AI 金三角」享 0% 手續費優惠，建議投資人可趁勢佈局，參與 AI 熱潮。

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