〈陸港盤後〉李強指示要擴大內需 A股三大指數走高

中國 A 股市場三大指數周四（17 日）收盤同步走高，滬指漲 0.43%，國務院總理李強指示要著力擴大內需，繼續拓展擴消費政策空間。

滬指周四收盤漲 0.43% 報 3,163.74 點，深成指漲 0.61% 報 10,644.52 點，創業板指漲 0.66% 報 2,147.06 點。兩市成交額合計人民幣 7,398 億元，「北向資金」淨流出 15.19 億元。

機器人、高壓快充、無人駕駛概念股等活躍，釀酒、汽車、半導體等族群走高，保險、銀行類股走低。

香港恒生指數周四收盤跌 0.01% 報 18,326.63 點，恒生科技指數漲 0.78% 報 4,158.28 點。

李強在周三主持國務院第二次全體會議，再部署、再推進下一步工作。他強調，要精準有力實施宏觀調控，強化各類政策協調配合，確保完成全年目標任務，扎實推動高品質發展。

李強指出，要著力擴大國內需求，繼續拓展擴消費、促投資政策空間，提振大宗消費，調動民間投資積極性，扎實做好重大項目前期研究和儲備。他說，要著力建立現代化產業體系，加快用新技術新業態改造提升傳統產業，大力推動戰略性新興產業集群發展，全面加快製造業數位化轉型步伐。

粵開證券首席經濟學家羅志恒說，經濟下行壓力增大的主要原因是宏觀總需求不足、微觀主體信心不振，具體表現為外需和出口回落、房地產市場低迷、居民商品消費需求不旺、民間投資負增長。

羅志恒表示，疫後經濟恢復「波浪式發展、曲折式前進」，服務需求集中釋放與疤痕效應並存、結構性恢復而非全面恢復是大部分經濟體疫後恢復的基本特徵。目前中國經濟仍未回到疫情前的潛在成長路徑，政府必須增強逆周期調控力道，加快經濟成長向潛在水準靠攏。

近期政府密集提出一系列促消費政策。發改委等部門先後印發《關於促進家居消費的若干措施》、《關於促進汽車消費的若干措施》、《關於促進電子產品消費的若干措施》、《關於恢復和擴大消費的措施》，形成促進消費的一攬子政策體系。發改委還發布《進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知》，激發民間投資。

此外，中國央行在周二再度「降息」，分別下調 1 年期 MLF 利率和 7 天逆回購利率 15 和 10 個基點。

財政政策方面，近期監管部門要求今年新增專項債需於 9 月底前發行完畢，原則上在 10 月底前使用完畢。