〈台股盤前〉美股弱勢恐連動 提防電子股湧賣壓

7 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議記錄指出，大多數官員認為通膨存在重大上行風險，使美股昨日續弱，而台股加權指數在走低後，因 AI 族群挺出收斂跌勢，法人認為，隨著費半指數偏弱，仍要提防電子股再次湧現賣壓，短線先觀察，大盤是否先行收復五日線 16500 關卡或是成短線鍋蓋區。

由於 FOMC 會議紀要中顯示，大多數官員看通膨存在重大上行風險，暗示恐需進一步緊縮貨幣政策，美股四大指數昨日均墨，道瓊指數下跌 180.65 點或 0.52%，收 34765.74 點；那斯達克指數下跌 156.42 點或 1.15%，收 13474.63 點；標普 500 指數下跌 33.53 點或 0.76%，收 4404.33 點；費城半導體指數下跌 73.88 點或 2.08%，收 3480.08 點。

費半成分股中，輝達 (NVDA-US) 下跌 1.03%；美光 (MU-US) 下跌 1.70%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.37%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.31%；AMD(AMD-US) 跌 3.74%；而台股重要 ADR 中僅台積電 ADR(TSM-US) 上漲，漲幅僅 0.11%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 2.15%；聯電 ADR(UMC-US) 下跌 3.03%。

矽智財業者 M31(6643-TW) 最新指出，除了先進製程，成熟製程如 22 奈米也開始導入 AI 應用，並帶動龐大資料傳輸的高速傳輸介面 IP 和邊緣運算等相關 IP 解決方案，全年營收維持年增 20% 目標不變。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 宣布調降中國 Model S 和 Model X 售價，為三天內二度下調中國售價，有分析師認為，恐再次點燃中國電動車的殺價戰。

英特爾宣布，終止 54 億美元收購全球第七大晶圓代工廠以色列高塔半導體計畫，暗示可能對晶圓代工成熟製程市場保守看待。

勞動部統計，無薪假實施人數再破萬，達 11201 人，製造業這期新增人數最多、達 1256 人，而總實施家數有 632 家，人數增加 1346 人，增幅創 3 個月來高。

元大投顧指出，急跌總有反彈空間，但力道強弱與延續性才是後續重點，目前投信連續買超試圖穩定軍心，但最大主力外資調節方向未變，同時，若由 5 月 15 日起漲波段計算，同時間融資增幅 27.2% 遠高於指數漲幅 12.8%，近期融資減幅也不及大盤跌幅，籌碼面壓力仍需時間消化。