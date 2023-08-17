〈台股盤中〉AI撐場、傳產助攻 大盤黑翻紅守住半年線

聯準會放鷹打擊多頭士氣，台股隨美股走跌，今 (17) 日早盤大跌逾 180 點，但在 AI 類股支撐下，加上航運、觀光等傳產助攻，帶動大盤跌幅收斂盤中由黑翻紅，守住半年線支撐。

聯準會會議紀要透露可能繼續升息的意圖，美股四大指數 16 日同步收黑，台股今天也難逃空軍襲擊，早盤一度重挫逾 180 點，低點下探至 16264 點，失守半年線關卡，隨後在 AI 股、傳產反攻下帶動指數重回平盤之上。

AI 股中指標股廣達 (2382-TW) 以 264 元開出後盤中平盤上下震盪，創意 (3443-TW)、智原 (3035-TW)、金像電 (2368-TW) 在買單追捧下盤中漲幅超過 6%，世芯 - KY(3661-TW)、緯軟 (4953-TW)、美律 (2439-TW) 也有 2% 以上漲幅。

但聯發科 (2454-TW) 則較為疲弱，盤中跌逾 2%，技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 也有 1% 以上跌幅，指標股之一緯創 (3231-TW) 則在平盤下震盪。

航運股則以散裝股較有看頭，裕民 (2606-TW) 盤中大漲逾 5%，台航 (2617-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、新興 (2605-TW) 盤中也有 4% 以上漲幅；貨櫃三雄中長榮 (2603-TW) 盤中大漲逾 2.4%、陽明 (2609-TW) 盤中大漲逾 1%，萬海 (2615-TW) 則在平盤上整理。

觀光股中鳳凰 (5706-TW)、華園 (2702-TW)、寒舍 (2739-TW)、王品 (2727-TW)、八方雲集 (2753-TW)、新天地 (8940-TW)、雄獅等也在買盤敲進下帶動股價走揚。

金融股中，中信金 (2891-TW) 盤中跌 1.5%，元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW)、台新金 (2887-TW)、兆豐金 (2886-TW)、華南金 (2880-TW)、新光金 (2888-TW) 則在平盤下整理。