AI族群聚人氣台股跌勢收斂 三大法人賣超123.8億

台股今 (16) 日出現大幅振盪走勢，盤中主要賣壓在權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) ，指數一度下探 16304.44 點，但 AI、散熱相關個股吸引人氣，尾盤跌幅收斂，終場下跌 8.02 點至 16446.78 點，跌幅 0.05%，成交量 3274.01 億元；三大法人賣超 123.8 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 163.81 億元，為連 5 賣；自營商同步提款 21.62 億元，為連 12 賣，投信不離棄買超 61.62 億元，為連 10 買；三大法人合計賣超 123.8 億元。