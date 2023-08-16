AI族群聚人氣台股跌勢收斂 三大法人賣超123.8億。(圖:REUTERS/TPG)Tag三大法人買賣超外資投信自營商籌碼台股今 (16) 日出現大幅振盪走勢，盤中主要賣壓在權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) ，指數一度下探 16304.44 點，但 AI、散熱相關個股吸引人氣，尾盤跌幅收斂，終場下跌 8.02 點至 16446.78 點，跌幅 0.05%，成交量 3274.01 億元；三大法人賣超 123.8 億元。 觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 163.81 億元，為連 5 賣；自營商同步提款 21.62 億元，為連 12 賣，投信不離棄買超 61.62 億元，為連 10 買；三大法人合計賣超 123.8 億元。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀「中植系」恐釀陸版雷曼兄弟？台灣金融業０曝險全身而退台灣虎航提一關鍵原因 看票價漸恢復常態〈台股盤中〉AI族群挺出穩盤 收斂跌點站回16400點〈台幣〉台股跌幅收斂 新台幣盤中反彈、升破31.9元〈台股盤後〉AI及散熱族群發光撑盤 大盤小跌8.02點作收經濟前景不明+政策影響 台北豪宅市場交易量驟減7成相關貼文