〈樺漢法說〉下半年穩健向上全年可望獲利2股本 明年展望樂觀

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (16) 日召開法說，董事長朱復銓表示，目前在手訂單保持新高，下半年營收、獲利可望較上半年略增，明年營運展望同樣樂觀，可望保持穩健成長。

獲利方面，雖然樺漢下半年股本預估將增加 15%，但每股純益仍可望會較上半年的 9.79 元成長，全年上看 2 股本。若去年扣除出售 Kontron IT 事業的處分利益，今年獲利年增達雙位數。

朱復銓指出，第三季營運估延續第二季動能，下半年樺漢個體與品牌通路皆可維持高成長，加上軟體與解決方案比重增加，可望帶動毛利率、營益率以及稅後純益成長，目前訂單出貨比 (BB ratio) 約 1.06-1.1。

針對海外布局，朱復銓表示，歐洲匈牙利廠持續擴大，客戶持續釋出博弈、金融 ATM 等訂單，匈牙利廠會持續擴充，未來年產值到 200 億元規模沒有問題，而在東南亞也有新加坡、馬來西亞 2 個生產據點，中國工廠則供應當地市場為主。

而在德國子公司 S&T 方面，樺漢總經理蔡能吉表示，今年營收 12 億歐元、2025 年 15 億歐元的目標不變，並持續發展軟體與解決方案新技術，提升毛利率、衝刺獲利，預計到 2027 年將有一半營收來自軟體及方案。