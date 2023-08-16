外資賣超台股163億元 倒貨6檔金融股、連6賣鴻海

台北股市今 (16) 日出現大幅振盪走勢，終場收在 16446.78 點，下跌 8.02 點，全場成交值為 3274.01 億元，外資賣超 163.8 億元，三大法人合計賣超 123.8 億元。外資今以賣超聯電 (2303-TW)4.82 萬張居冠，同時也賣超鴻海 1.34 萬張。

外資已連續 6 個交易賣超鴻海 (2317-TW)，合計 6 天來賣超張數達 5.98 萬張。

8 月 16 日集中市場外資賣超 163.8 億，投信買超 61.62 億元，自營商賣超 21.62 億元。在期貨市場方面，外資交易口數淨額爲空單 2097 口，未平倉口數淨額爲空單 2370 口。

8 月 16 日集中市場外資買超較多的個股爲：宏碁、亞太電、和碩、毅嘉、金寶、長榮航、華新、新光金、啟碁、華碩；8 月 16 日集中市場外資賣超較多的個股爲：聯電、開發金、玉山金、元大金、臺企銀、鴻海、中信金、華南金、華航、友達。

8 月 16 日集中市場投信買超較多的個股爲：定穎投控、中信金、永豐金、建準、智原、聯電、健鼎、兆豐金、力積電、中鋼；8 月 16 日集中市場投信賣超較多的個股爲：長榮航、群創、華通、英業達、中磊、雄獅、中華車、雲品、勤控、美時。

8 月 16 日集中市場自營商買超較多的個股爲：廣達、英業達、台新金、台積電、總太、緯創、友訊、技嘉、誠美材、威盛；8 月 16 日集中市場自營商賣超較多的個股爲：長榮航、中信金、華航、長榮、群創、台玻、友達、大成鋼、中環、神達。

證券分析師黃漢成指出，台股大盤在出現高振盪同時，資金集中在散熱、AI 等題材個股，短線支撐大盤，但下半年電子業的旺季仍待觀察，投資人宜審慎因應市場變化。