〈大亞董座開講〉轉型成完整能源鏈管理廠 目標2025年太陽能容量450MW

大亞 (1609-TW) 董事長沈尚弘表示，集團從電線電纜、漆包線走向能源與綠電新領域，把集團定義成完整能源鏈管理廠，開始布局地面大型太陽能廠後，併網容量快速提高，目標 2025 年可以達到 450MW。

大亞能源布局進展方面，目前大亞集團旗下有 62 座太陽能案場、總共 207MW 裝置容量，去年發電量達 1.7 億度，相當於 217 座大安森林公園每年吸碳量。另外，開發中容量則有 250MW，預計今年陸續併網，目標 2025 年太陽能併網或建置中可以達到 450MW。

沈尚弘指出，早期主要是布局屋頂型太陽能場，不過經營 8 年裝置容量只有 40MW，營運相當辛苦，後來布局地面大型太陽能場，裝置容量才開始放大。

大亞成立 68 年，10 年前開始進行集團轉型，看準能源範疇包含涵蓋能源來源、電網傳輸、電網轉換、電能儲存、能源管理，而大亞本業中的電線電纜與漆包線，就分別是能源傳輸、能源轉換的重要材料。

回顧轉型過程，沈尚弘說，2013-2014 年當時綠電還不是熱門議題，不過公司從 2015 年開始重新擬定集團願景，涵蓋能源串接領導品牌、友善環境的推手，以及員工、客戶、股東社會信賴的社會，現在回想起來當時就灌輸 ESG 概念。