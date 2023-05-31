大亞拓展能源布局 光儲合一Q4完工掛表

大亞 (1609-TW) 今 (31) 日舉行股東會，展望今年，董事長沈尚弘表示，將持續拓展能源布局，包括台南七股新太陽能廠目標建置總容量 300MW、光儲合一預計第四季完工掛表。

沈尚弘指出，面臨景氣充滿不確定性的經營環境下，電線電纜事業除了積極找尋新商機之外，也會注意風險管控並強化現金流量以因應外部局勢的挑戰，持續拓展能源佈局。

其中，台南七股區太陽能案場第一期 85MW，去年底順利完工掛表發電，同時綠電銷售至民間企業，第二、三期各 35MW 的新太陽能廠，朝向建置總容量 300MW 的目標邁進。

儲能事業方面，去年正式加入台電 AFC 平台，目前已有 10.5MW 的儲能系統開始提供服務，去年取得光儲合一 23.3MW 案場預計第四季完工掛表。

另外，旗下大亞儲能公司積極規劃大型 E-dreg 調頻備轉服務儲能案場，有助於未來穩定貢獻售電收入，短期儲能目標朝 100MW 目標邁進。

回顧去年營運表現，沈尚弘說，去年上半年在電線電纜本業營運表現穩定成長，下半年則微幅受限於國際銅價下跌，景氣反轉，去年整體全球景氣緊縮，受惠集團旗下創投事業體、太陽能產業和儲能事業，獲利穩定成長。

受到全球通貨膨脹和烏俄戰爭引起能源及原物料價格上漲的影響，漆包線從去年下半年開始呈現衰退情勢，但在雙 E(Emerging opportunity、Energy) 策略成長驅動下，營運表現仍不俗。