〈大亞董座開講〉多角化經營成果顯現 下半年營運審慎樂觀

大亞 (1609-TW) 在業外挹注下，第一季獲利創歷史新高，董事長沈尚弘表示，雖然本業受到景氣影響較大，不過電線電纜在多角化經營下，已經看到努力成果，下半年營運審慎樂觀看待。

沈尚弘強調，大亞獲利來源越來越多元且分散，本業雖然受到景氣影響波動大，不過其他事業可以補上，其中，電線電纜今年整體表現不錯，已經看到過去幾年布局成果、漆包線則還要等景氣恢復。

除了電線電纜事業外，能源事業中的太陽能案廠今年將持續推進，包括具有發電量 35MW 與 26MW 儲能的光儲合一，今年第四季會先有 23.3MW 完工掛表。

另外，台南七股區太陽能案場第一期 85MW，去年底順利完工掛表發電，同時綠電銷售至民間企業，第二、三期各 35MW 的新太陽能廠，朝向建置總容量 300MW 的目標邁進。

沈尚弘坦言，經營電廠會面臨許多困難及挑戰，不過最大挑戰並不是資金、製造、人力等，反而是取得社會認同以及與當地民眾有良好的溝通，這些都需要時間耕耘。

大亞第一季毛利率 11.92%，季增 2.32 個百分點、年增 2.22 個百分點；稅後純益 17.92 億元，季增 352.37%、年增 673.49%，每股純益 2.65 元。