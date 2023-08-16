王品隱藏版金雞母 夏慕尼單店平均年營收達億元規模

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 旗下國內鐵板燒龍頭品牌夏慕尼今 (16) 日宣布，首度跨界攜手法國知名香氛品牌歐舒丹，打造七夕限定餐點，王品說明，限定餐點客單價可提升約 16%，而目前 8 月平假日訂位率已達 80%，在餐飲市況熱絡下，估全年營收增幅上看 20%，平均每店年營收達億元水準；而國內鐵板燒市場未來 3-5 年的年複合成長率為 10%，成長空間仍大。

王品指出，去年國內鐵板燒市場規模約 75 億元，而夏慕尼營收達 12 億元，市占約 16%，隨著內需餐飲市場需求拉升，估今年營收增幅可達 20%，即至少達 14 億元，換算單店年營收平均達億元水準。

目前夏慕尼平均客單價在 1200-1300 元，而王品旗下高價鐵板燒品牌阪前約 1880 元，連袂搶中高端鐵板燒版圖。

夏慕尼品牌創立至今近 20 年，近年持續改裝以品牌活化，王品說明，每 3-5 年進行一次大改裝調整，每次需暫停營業約 1 個月，目前已有 70% 門店換新，明年底前全數調整完畢，改裝後可提升約 20% 的業績動能。

此次夏慕尼與熱門香氛品牌歐舒丹聯名搶攻七夕客群，耗時 3-4 個月規畫，主要是希望藉此「換粉」，歐舒丹門市也同步進行相關宣傳，王品看好，將藉此導入新客群，並透露，後續還會持續有異業跨界合作。

夏慕尼自 2005 年創立以來，深受國內消費者喜愛，全台已擁有 14 家分店，穩居鐵板燒龍頭，來訪顧客有 40% 為情侶用餐，且品牌特別受到 25-35 歲女性顧客的歡迎。